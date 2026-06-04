ВІЙНА В Україні Стан енергосистеми України 4 червня: наслідки ворожих ударів та рівень споживання

2026-06-04 14:42

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час – з 10:00 до 16:00.
  • Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських обстрілів прифронтових і прикордонних з росією регіонів – на ранок є нові знеструмлення на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Найскладнішою є ситуація у Сумській та Чернігівській областях, де через пошкоджене ворогом устаткування обсяг нових знеструмлень найбільший. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні воно на 2,8% нижче, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – сонячна погода у частині центральних та західних областей. Це зумовлює вищу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 3 червня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 2,2% вищим, ніж максимум попередньої доби – у вівторок, 2 червня.

Будь ласка, раціонально споживайте електроенергію протягом всієї доби. За можливості, перенесіть сьогодні активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

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