ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ УДАРІВ

2026-05-04 12:28

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

  • Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження.
  • Активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час.
  • Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію увечері – з 18:00 до 22:00.

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Внаслідок ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури – станом на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Херсонській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених споживачів.

РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 4 травня, його рівень на 14,7% нижчим, ніж в цей час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – підвищення температури повітря на всій території України, що зменшило використання електричних обігрівачів споживачами. А також – ясна погода в усіх регіонах, яка зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 3 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2% нижчим, ніж максимум попередньої неділі – 26 квітня. Причина змін – суттєве потепління в усіх регіонах України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

