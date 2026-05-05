ВІЙНА В Україні Яка сьогодні ситуація в енергосистемі - способи зменшити ризик відключень світла

2026-05-05 12:29

СТАН ЕНЕРГОСИСТЕМИ

НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ

Ворог продовжує атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських дронових ударів – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 5 травня, його рівень на 4,1% нижчий, ніж в цей час попереднього робочого дня – у понеділок. Причина – безхмарна погода в усіх регіонах, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 4 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,9% нижчим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 1 травня. Причина змін – суттєве потепління на всій території України.

Враховуючи погодні умови, активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. У вечірні години зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).