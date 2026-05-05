Спорт Хто стане наступним претендентом на пояс Олександра Усика після кікбоксера Ріко Верховена

2026-05-05 09:31

Власник титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик може здійснити захист пояса Всесвітньої боксерської ради, якщо він успішно виступить у майбутньому поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена.

Як повідомляє журналіст Майк Коппінджер, керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх має намір організувати зустріч українського боксера з тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом.

"Туркі Аль аш-Шейх планує зустрітися з Олександром Усиком, щоб обговорити титульний бій проти Агіта Кабаєла пізніше цього року в Німеччині, якщо Усик переможе Ріко Верховена 23 травня біля пірамід Гізи", - написав Коппінджер у мережі Х.

