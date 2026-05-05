Спорт Хто стане наступним претендентом на пояс Олександра Усика після кікбоксера Ріко Верховена

2026-05-05 09:31

Власник титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик може здійснити захист пояса Всесвітньої боксерської ради, якщо він успішно виступить у майбутньому поєдинку проти кікбоксера Ріко Верховена.

Як повідомляє журналіст Майк Коппінджер, керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх має намір організувати зустріч українського боксера з тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом.

"Туркі Аль аш-Шейх планує зустрітися з Олександром Усиком, щоб обговорити титульний бій проти Агіта Кабаєла пізніше цього року в Німеччині, якщо Усик переможе Ріко Верховена 23 травня біля пірамід Гізи", - написав Коппінджер у мережі Х.

 Нагадаємо, що свій наступний бій проти Верховена Усик проведе 23 травня в єгипетській Гізі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Тоні Белью назвав єдиного боксера, який може зупинити домінування суперважковаговика Олександра Усика

2026-05-05 14:42

Ріко Верховен пообіцяв наочно довести Усику, що він не такий вже й непереможний

2026-04-30 08:23

Дерек Чісора розкрив реальну причину відмови Усика від бою проти Мозеса Ітауми

2026-04-14 14:37

Промоутер поділився планами на гучний поєдинок Усика проти нової зірки - Мозеса Ітауми

2026-04-10 14:36

Еще новости в разделе "Спорт"

Тоні Белью назвав єдиного боксера, який може зупинити домінування суперважковаговика Олександра Усика

2026-05-05 14:42

Хто стане наступним претендентом на пояс Олександра Усика після кікбоксера Ріко Верховена

2026-05-05 09:31

Реал розглядає аргентинського фахівця Ліонеля Скалоні на посаду головного тренера

2026-05-01 12:31

Каталонська Барселона впевнено пробивається до історичного результату в Ла Лізі

2026-04-30 11:31
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Тоні Белью назвав єдиного боксера, який може зупинити домінування суперважковаговика Олександра Усика 2026-05-05 14:42
Хто стане наступним претендентом на пояс Олександра Усика після кікбоксера Ріко Верховена 2026-05-05 09:31
Реал розглядає аргентинського фахівця Ліонеля Скалоні на посаду головного тренера 2026-05-01 12:31
Каталонська Барселона впевнено пробивається до історичного результату в Ла Лізі 2026-04-30 11:31