Мир Гітари Пола Маккартні та Rolling Stones продано на аукціоні - кошті підуть на допомогу Україні

2022-11-15 10:25

На аукціоні в Нью-Йорку продали гітари Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора. Зібрані кошті підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від агресії оркостану українцям.

Декілька спеціально виготовлених гітар, на яких грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та члени гурту Rolling Stones, проданона аукціоні в Нью-Йорку на підтримку постраждалих у війні ерефії проти України.

Інструменти, створені виробником гітар Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора, на них різні малюнки: білі голубки з оливковими гілками, символ миру (peace) та інші, а також автографи виконавців. На аукціоні продавались і книги з автографами.

За даними аукціонного дому Julien's, продаж інструмента, з яким Маккартні виступив улітку, приніс 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисяч доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.

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