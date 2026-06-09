Політика Президент Фінляндії закликав до безпрецедентного масштабного розширення Євросоюзу

2026-06-09 12:28

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав до масштабного розширення Євросоюзу до 40 країн. Про це він сказав, виступаючи на енергетичній конференції Eurelectric Power Summit у Гельсінкі, передає CNBC.

За словами Стубба, після приєднання поточних країн-кандидатів - України, Молдови та Грузії - блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою.

Як заявив президент Фінляндії, ЄС має "мислити масштабно" та скористатися чинним "вікном можливостей" для розширення.

"Вікно можливостей для розширення ЄС досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США,… тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей", - зазначив він.

Політик додав, що "європейська стратегічна міць" часто базується на розмірі та масштабах, тому, на його думку, "найкращою європейською політикою за всю історію було саме розширення ЄС".

"У цей момент нам потрібно мислити масштабно, і географічно нам потрібно розширюватися або принаймні створювати такі форми членства, які є достатньо гнучкими, щоб у сумі включити 40 європейських держав - або навіть неєвропейських", - заявив Стубб.

За його словами, ЄС має звернути увагу на свій західний фланг і повернути Велику Британію, яка вийшла з блоку у 2020 році, назад або принаймні зробити її "якомога ближчою".

Стубб вважє, що Канаду також слід розглядати як "ще один варіант".

"Хіба не було б чудово, якби Канада стала 28-ю державою Європейського Союзу, а не 51-м штатом Сполучених Штатів?", - зауважив він.

Президент Фінляндії додав, що після розгляду питання щодо членства в ЄС України, Молдови та Грузії потрібно серйозно замислитися про Туреччину та активніше працювати із Західними Балканами, Ісландією та Норвегією.