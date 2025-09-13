Життя В Україні знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами-вимагачами мережі великих компаній

2025-09-13 08:28

Знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами-вимагачами мережі провідних світових компаній, спричинивши підприємствам збитки на мільярди доларів, повідомляє Нацполіція.

Зазначається, що зловмисники затримані, частина їх вже постала перед судом, а на їх статки накладено арешт. Одному з лідерів групи повідомлено про підозру заочно та оголошено в міжнародний розшук.

Також повідомляється, що Федеральне бюро розслідувань США оголосило винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування одного з ключових учасників міжнародної хакерської мережі. Підозрюваного, громадянина України, внесено до списку найбільш розшукуваних осіб ЄС за масштабні кібератаки на провідні світові компанії.

У листопаді 2023 року кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провели масштабну міжнародну операцію зі знешкодження організованої злочинної групи. До складу об'єднаної слідчої групи увійшли представники Європолу та Євроюсту, а також правоохоронці США, Норвегії, Нідерландів, Німеччини та Франції.

Тоді правоохоронці встановили, що зловмисники з 2018 року здійснювали атаки на сервери провідних компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. За кілька років злочинної діяльності угруповання зашифрувало понад 1000 серверів світових підприємств та спричинило збитків на суму понад 3 мільярди гривень.

Торік у серпні слідчі завершили досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників угруповання. Фігуранту, який обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні, загрожує до 12 років ув'язнення.

Правоохоронці повністю встановили структуру угруповання, ідентифікувавши його учасників на всіх рівнях діяльності - від розробників шкідливого програмного забезпечення та спеціалістів зі зламу корпоративних систем до відмивачів коштів, які легалізували незаконні прибутки.

Злочинна мережа використовувала для атак програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma. Хакери блокували доступ до корпоративних серверів і комп'ютерних систем, а потім вимагали від жертв викуп у криптовалюті за розшифрування даних. За оцінками експертів, діяльність цієї мережі призвела до збитків у масштабах мільярдів доларів по всьому світу.

В Україні вже заарештовано кількох учасників злочинної мережі, частина з них постала перед судом. Громадянина іноземної держави, якого розшукувало ФБР за участь у міжнародному хакерському угрупованні, екстрадовано до США.

Втікач наразі є одним із пріоритетних об'єктів для міжнародних правоохоронних органів. У розслідуванні справи беруть участь правоохоронці України, Норвегії, Франції, Німеччини, США та Великої Британії.