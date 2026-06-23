Політика Варшава пояснила, чому не позбавила ордену Білого Орла диктатора Муссоліні та російську Катерину II

2026-06-23 13:32

Міністр канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького Аґнешка Єнджак відповіла на запитання, яке виникло після гучного скандалу з орденом Білого Орла: чому нагороди досі досі значиться за італійським диктатором Беніто Муссоліні та російською імператрицею Катериною II.

Єнджак пояснила, що посмертно нагород не позбавляють.

Також вона прокоментувала збереження ордену у колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера, відомого тісними зв'язками з росією.

"Шредер ніколи не ображав польську націю так відкрито, як це зробив президент України, хоча його діяльність на користь путінської Росії справді слід засудити як шкідливу для Польщі та Європи", - заявила Єнджак.

Вона додала, що за часів Шредера в Німеччині не відбувалося нічого подібного до того, що стало причиною скандалу з Україною.

"За правління Шредера в Німеччині не зводили жодних пам'ятників на честь Гітлера чи Гіммлера. Жодна частина Бундесверу не була названа на честь "героїв СС", - зазначила міністр канцелярії президента Польщі.

Нагадаємо, увечері 19 червня Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

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