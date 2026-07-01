ВІЙНА В Україні Українців закликали економити електроенергію - через спеку знову задіяно графіки погодинних відключень

2026-07-01 13:35

Через сильну спеку – рівень енергоспоживання в Україні суттєво зріс. Водночас, пошкоджені ворогом електростанції не можуть задовольнити потреби всіх споживачів. Тому, щоб уникнути відключень, допомагати енергосистемі має кожен із нас.

В ясну літню погоду – вдень ефективно працюють промислові сонячні електростанції, які віддають енергію в мережу. А також – менше споживають побутові споживачі та бізнес, які встановили сонячні панелі у себе на даху.

Основний пік споживання фіксується увечері, коли сонце вже сідає. У цей час – економити світло треба особливо ретельно. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами з 16:00 до 23:00.

Увімкнений кондиціонер – не означає, що в оселі чи офісі має бути «зима». Робота пристроїв охолодження в режимі 23-24 градуси заощадить енергосистемі кіловати, а споживачам – гроші.

Через рекордні температурні показники в інших європейських країнах – рівень енергоспоживання там теж дуже високий. А відповідно – трейдери мають дуже обмежені можливості для здійснення імпорту електроенергії. Водночас, нагадуємо, що постачання електроенергії промисловістю та бізнесом (в обсязі понад 60% від власного споживання) звільняє такі підприємства від застосування погодинних відключень.

Перенесення активного енергоспоживання на денні години у сонячні дні або на нічний час у дощову жарку погоду – дуже суттєва допомога енергосистемі. Чим більше споживачів дослухаються до порад щодо режиму енергоспоживання – тим меншою буде вірогідність вимушених відключень.

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