Політика Переможець виборів в Угорщині Мадьяр винесе питання постачання зброї Україні на референдум

2026-04-13 14:37

Переможець виборів в Угорщині Мадьяр виступає проти постачання зброї Україні та прискореного вступу Києва до ЄС, – Politico

Угорщина пообіцяла винести це питання на референдум, що фактично означає затягування процесу, з огляду на сильні антиукраїнські настрої в угорському суспільстві, які їй необхідно враховувати, щоб зберегти підтримку.

Водночас Мадяр заявив про намір вести переговори з путіним щодо енергоресурсів.

«Нам доведеться сісти за стіл переговорів з путіним. Географічне положення ні росії, ні Угорщини не зміниться. Наша енергетична залежність від рф також залишиться. Ми будемо вести переговори».

Також він пообіцяв повернути країну до тіснішої співпраці з Європою та НАТО.

