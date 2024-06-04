ВОЙНА В Украине ВСУ, вероятно, готовятся к атаке по керченскому мосту – BILD

2024-06-04 19:15

В частности, удар по паромах может быть признаком готовящейся новой атаки на керченский мост.

Украинская армия, по мнению некоторых экспертов, готовится к тому, чтобы нанести новый удар по мосту.

Об этом пишет "Bild".

Что известно о возможной атаке на мост

В конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие – ракеты ATACMS и Storm Shadow. При этом российская система противовоздушной обороны Крыма в очередной раз дала сбой.

Как минимум один из двух паромов опустился ко дну, в корпусе второго судна образовалась большая пробоина, однако оно осталось на поверхности воды. Оба парома, как отмечает военный обозреватель BILD Юлиан Репке, уже много лет курсируют между российской территорией и аннексированным полуостровом.

С открытием Крымского моста в октябре 2018 года паромы потеряли свое значение, поскольку Россия могла доставлять грузы в Крым непосредственно по железной дороге. Однако все изменилось в октябре 2022 года, когда мощный взрыв серьезно повредил железнодорожную часть Крымского моста и вывел ее из строя на несколько недель. Вдруг крымские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" снова стали важными для снабжения полуострова гражданскими и военными товарами.

Некоторые наблюдатели считают, что удар по паромам может быть признаком готовящейся новой атаки на Крымский мост. Согласно этой версии, Украина хочет сделать так, чтобы Россия не могла сразу же снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив.

При этом остается непонятным, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовался заминированный автомобиль и надводный беспилотник.