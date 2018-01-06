Украина В 2018 году цена на хлеб в Украине перегонит ЕС

2018-01-06 14:30 782

 

В 2017 году социальные сорта черного и белого хлеба подорожали на 2,4 грн (22%), на сегодняшни день среднестатистическая цена социального хлеба составляет 13 грн за кг. Об этом сообщил гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в статье для сайта kievvlast.com.ua.

По прогнозу Дорошенко, в 2018 году цена на социальный хлеб будет постоянно расти. К началу марта цена превысит отметку в 14 грн за килограм. Причины роста связаны с повышением минимальной заработной платы на 16% и девальвацией гривны.

По результатам второго квартала минимальная зарплата может вырасти до 4200 грн (еще на 14%), что приведет к скачку цены на хлеб, так как в хлебопекарной отрасли средняя заработная плата низкая и во многих работников она близка к минимальной. Для 38% населения, которое живет на соцвыплаты, в том числе для пенсионеров, такой скачок цен является ощутимым.

Для сравнения в статье приводится цена на хлеб в соседеней Польше, там за килограм самого дешевого белого хлеба просят 18 грн. Если в Украине не снизят НДС на продукты до среднего уровня ЕС - 5-7%, то дистанция в цене на хлеб в Украине и ЕС не только сократится, она начнет увеличиваться в пользу более низких цен в Европе. Налог на добавленную стоимость в нашей стране в 20% при одинаковой отпускной цене производителей делает продукцию в Украине на 12% дороже.

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