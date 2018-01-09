Детали 31 января в Национальной оперетте покажут мюзикл «Целуй меня, Кэт!»

2018-01-09 16:05 842

 

Мюзикл американского композитора Коула Портера «Целуй меня, Кэт!» выдержал более тысячи постановок на Бродвее и более 400 в Лондоне. Это динамичная, захватывающая история об актерах, работающих над театральной постановкой «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира.

Уникальность сюжета в том, что с героями мюзикла происходят те же события, что и с шекспировскими персонажами, которых они играют на сцене. Молодому режиссеру приходится приложить массу усилий, подключить всю свою фантазию и изобретательность, чтобы заслужить благосклонность ревнивой и темпераментной возлюбленной Лилли Ванесси.

Принцип постановки «театр в театре» позволяет зрителю заглянуть за кулисы и стать свидетелем закулисных интриг, соперничества примадонн, служебных романов и, конечно же, сценических курьезов! Актеры выясняют отношения тут же, на сцене, поднимается скандал, падает занавес, дирижер пытается спасти ситуацию громкой музыкой, однако доносящиеся шум и крики выдают закулисную драку...

Благодаря эксклюзивному переводу бродвейского оригинала в постановке от Национальной оперетты удалось сохранить весь юмор, драматургическую насыщенность и сочность американской версии спектакля. Яркие костюмы, созданные для Национальной оперетты известной литовской художницей Вилмой Галяцкайте-Дабкиене, и сложные декорации-трансформеры тонко передают характер всей постановки. А для абсолютного соблюдения авторской партитуры театр приобрел для оркестра английский рожок.

Когда: 31 января, среда

Где: Национальная оперетта (г.Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. м. «Олимпийская»)

Начало в 19:00

Стоимость билетов: от 25 до 200грн

 Билеты здесь: http://operetta.com.ua/event/k-porter-tsiluj-mene-ket-abo-priborkannya-norovlivoyi-2/

 

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Детали

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