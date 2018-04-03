Политика От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз

2018-04-03 17:00 418

 

Адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он сообщает в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", - пишет юрист.

Чевгуз выложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.

В заявлении он ссылается на п.п. 2 и 3 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного им способа защиты и из-за умышленного невыполнения подзащитным условий заключенного с адвокатом договора, которое проявляется в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований настоящего Кодекса и тому подобное.

"Взаимная договоренность... все остальное без комментариев", - отметил Чевгуз, отвечая на просьбу "Украинской правде" объяснить свое решение.

Как известно, до этого момента у Надежды Савченко было три адвоката.

Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Еще по теме

После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката

2018-04-03 12:43 955

Сестра Савченко обратилась за помощью к Трампу

2018-04-02 16:30 1680

Эксперт: «Против Савченко воюют местные коррумпированные группы»

2018-03-31 21:02 3001

Савченко начала рвать кровью: появились подробности о состоянии нардепа

2018-03-31 13:00 4170

Еще новости в разделе "Политика"

От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз

2018-04-03 17:00 418

ГПУ выполнила условие Холодницкого для показаний

2018-04-03 16:30 385

После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката

2018-04-03 12:43 955

фото Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом

2018-04-03 12:14 1083
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз 2018-04-03 17:00 418
ГПУ выполнила условие Холодницкого для показаний 2018-04-03 16:30 385
После допроса в Генпрокуратуре Холодницкий потребовал сменить следователя и отказался от адвоката 2018-04-03 12:43 955
фото Марш националистов в Киеве: перекрытый центр и переговоры с Гройсманом 2018-04-03 12:14 1083

Лента

18:00 В "Новой почте" предупредили о новом виде мошенничества
17:30 Опубликовано видео начала пожара изнутри "Зимней вишни"
17:00 От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз
16:30 ГПУ выполнила условие Холодницкого для показаний
15:46 I'LL BE BACK! - железный Арни пошутил после сложной операции на открытом сердце
15:13 Шутка Илона Маска на 1 апреля дорого ему обошлась - акции Tesla упали в цене
14:45 Солдата ВСУ посадили на 11 лет в тюрьму за самоволку без уважительных причин
14:16 Банда женщин обносила дома, представляясь контролерами службы газа
13:44 Киберполиция арестовала киевского хакера, вымогавшего у жертв взлома по 10 тысяч
13:15 Вспышка кори на Закарпатье - зафиксировано 94 новых случая