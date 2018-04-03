Политика От Савченко ушел адвокат Виктор Чевгуз

2018-04-03 17:00 418

Адвокат Виктор Чевгуз подал в СБУ заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он сообщает в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", - пишет юрист.

Чевгуз выложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.

В заявлении он ссылается на п.п. 2 и 3 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного им способа защиты и из-за умышленного невыполнения подзащитным условий заключенного с адвокатом договора, которое проявляется в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований настоящего Кодекса и тому подобное.

"Взаимная договоренность... все остальное без комментариев", - отметил Чевгуз, отвечая на просьбу "Украинской правде" объяснить свое решение.

Как известно, до этого момента у Надежды Савченко было три адвоката.

Ее подозревают в подготовке государственного переворота и терактов. Савченко грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.