Украина В Украине хотят запретить парковки во дворе жилых домов: названа причина

2018-04-03 21:00 486

 

В Украине могут запретить парковки для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Он отметил, что на сегодня дворы перенасыщены хаотично запаркованным транспортом, что не только портит внешний вид, но и несет угрозу для безопасности жизни людей из-за загазованности воздуха и блокировки проездов пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

"В новом ГСН (государственные строительные нормы. – Ред.) по планированию и застройке территорий мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов! Жилое пространство должен использоваться на благо жителей домов – создание детских игровых площадок, удобных зон для отдыха, озеленение внутри кварталов", – сообщил он.

Замминистра подчеркнул, что парковки и гаражи рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

"Это могут быть наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи, а в случае исторических и центральных районов городов – исключительно подземные гаражи", – пояснил Лев Парцхаладзе.

Он добавляет, что проект новых государственных строительных норм "Планировка и застройка территорий", разработанный на замену документа "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и будет утвержден в ближайшее время.

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