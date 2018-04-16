Политика Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию, - СБУ

2018-04-16 18:00 984

Арестованные руководитель украинского центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан и народный депутат Надежда Савченко, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию.

"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Надежды Савченко", - говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Кроме того, на данный момент проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Сейчас осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к преступлениям других лиц.

"Комплекс запланированных следственных (розыскных) действий продолжается. СБУ заявляет, что все официальные материалы по этому делу, согласно ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, могут быть обнародованы только с разрешения следователя. Органами предварительного расследования и прокуратуры с учетом сложности уголовного производства, объема и специфики процессуальных действий в нем, а также поведения участников уголовного судопроизводства, планируется окончание предварительного расследования в разумные сжатые сроки", - сказано в сообщении.

Ранее, адвокат Савченко сообщил, что она возобновила голодовку после трехдневного перерыва.

Ранее сообщалось, что арестованная народный депутат Надежда Савченко решила прервать на три дня голодовку, чтобы пройти судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа.