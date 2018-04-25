Украина Власти Польши признали, что готовы принимать украинских заробитчан миллионами

2018-04-27 10:11 760

В настоящее время в общей сложности в Польше работает около 2 миллионов украинцев и потребность в иностранных работниках будет только расти. Украинцы с радостью готовы трудиться и получать зарплаты, гораздо меньшие, чем требуют поляки, потому вакансии для них всегда найдутся.

"В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально - это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше", - сообщил председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.

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По его словам, в связи с быстрым ростом польской экономики возникнет необходимость в большем привлечении иностранных работников.

В свою очередь, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник подчеркнул, что украинцы при трудоустройстве в Польше не должны оплачивать услуги компании-посредника:

"Украинцам необходимо знать, что искать работу в Польше нужно только через лицензированные компании в Украине, которые несут ответственность за то, куда они отправляют людей. Работать лучше в крупных предприятиях, где выплата зарплаты идет на банковскую карточку, соблюдаются все предусмотренные польским законодательством нормы охраны труда, и есть социальное страхование", - отметил он.

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Любопытно, что с 2008 года почти 15 тысяч украинцев стали гражданами Польши. В основном это люди, имеющие высшее образование и высокую квалификацию по своей профессии.

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