Спорт Лига чемпионов. Когда и где смотреть матч Рома - Ливерпуль

2018-05-02 19:30 964

 

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов Рома (Италия) - Ливерпуль (Англия) начнется сегодня, 2 мая, в 21.45 по киевскому времени в Риме на стадионе Олимпико.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы НЛО ТВ и Футбол 2.

Что нужно знать про Рому накануне матча:

- выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет 3:0, 4:1 или с разницей в четыре гола, поскольку проиграла в первой встрече на выезде 2:5;

- потерпела одно поражение в предыдущих шести поединках во всех турнирах (от Ливерпуля) при одной ничьей;

- занимает третье место в первенстве Италии, отстав от лидирующего Ювентуса на 18 очков;

- не сможет рассчитывать на защитника Рика Карсдорпа и нападающего Грегуара Дефреля; под вопросом участие полузащитников Кевина Строотмана и Диего Перотти (травмы).

Что нужно знать про Ливерпуль накануне матча:

- выйдет в финал Лиги чемпионов, если выиграет, сыграет вничью или проиграет с разницей не более чем в три гола, за исключением результатов 0:3 и 1:4 (в случае его поражения 2:5 состоится серия пенальти);

- не знает поражений в последних девяти поединках во всех турнирах при трех ничьих;

- занимает третье место в чемпионате Англии, отстав от уже ставшего чемпионом Манчестер Сити на 21 очко;

- не сможет рассчитывать на защитников Жоэля Матипа и Джо Гомеса, а также полузащитников Эмре Джана и Алекса Окслейда-Чемберлена (травмы).

Ориентировочные составы:

Рома: Алиссон - Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов - Наингголан, Де Росси, Пеллегрини - Шик, Джеко, Юндер

Ливерпуль: Кариус - Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон - Вейналдум, Хендерсон, Милнер - Салах, Фирмино, Мане

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