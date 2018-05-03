Украина Отопление для украинцев с субсидиями резко взлетит в цене: новые правила

2018-05-03 21:30 909

В Украине сократили нормативы социального потребления энергоресурсов на отопление. Также урезали и максимальную площадь, на которую предоставляется субсидия на управление многоквартирным домом. Семьи, которые живут в квартирах, которые не вписались в новую норму, и не научились экономить, уже в следующем сезоне заплатят за тепло почти в два раза больше.

Семья из трех человек, которая отапливала жилье ровно по нормативу, по новым правилам, если не сократит потребления, должна будет заплатить за отопление на 200 грн больше.

Так, раньше субсидия покрывала коммуналку (платежи по управлению домом) на 13,65 кв.м жилья на одного человек и дополнительно 35,22 кв.м на семью. Для примера, семья из трех человек имела право с субсидией оплачивать коммуналку на квартиру площадью 62,5 кв. м. После нововведения будут действовать новые нормы – 21 квадрат на человека + 10,5 квадратов на семью. Такая же семья сможет с субсидией оплачивать за 52,5 кв.м.

Сократились нормативы и на энергоресурсы. Теперь субсидианты могут тратить на отопление не больше 4,5 кубов газа на отопление квадратного метра (было 5) и не больше 30 кВт*час электроэнергии (было 51).

Для примера рассчитаем, на какую сумму предоставлялась субсидия в прошлом отопительном сезоне и что изменится. Допустим, что обязательный платеж для семьи составляет 500 грн, остальную сумму в пределах нормативов компенсирует субсидия. Так, в прошлом году отопления квартиры или дома площадью 62,5 кв. м газом в пределах норматива для такой семьи обходилось в 2156 грн. Субсидия компенсировала 1656 грн. В следующем отопительном сезоне семья должна будет потратить газа на сумму не больше 1630 грн. И если не начать экономить и тратить по "старому" нормативу, заплатить придется не 500, а более 700 грн.