Детали Morris Group Leaks: дочь сотрудницы ФФУ опубликовала переписку сотрудников о хищении бюджетных средств в особо крупных размерах

2018-05-09 18:18 395

 

Дарья Лавровская, дочь инженера-сметчика ООО «ФФУ ПРОДАКШН» Наили Лавровской, которая получила угрозы от руководства Федерации футбола Украины и предупреждение не раскрывать коррупционные схемы ФФУ, опубликовала рабочие переписки сотрудников Moris Group о схемах хищения бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на странице «Спасите мою маму», которую создала Лавровская с целью привлечь внимание общественности к ситуации, в которой оказалась её мама — Наиля.

Так, Лавровская утверждает, что именно сотрудники Moris Group составляли рекомендации по использованию проекта “Спортивное поле для мини-футбола 42х22 м”, в частности определяли сумму его приобретения – не менее 50 тыс. грн.  

Кроме того, ими же были разработаны рекомендации для заказчиков по применению данного проекта, где обозначалось, что необходимо объявить тендера, стоимость которых не будет превышать 1,477 млн. грн.

Соответственно, представители Moris Group являются участниками преступной схемы, обеспечивающими, в том числе, имитацию законности проведения тендеров на закупку полей из искусственного покрытия за бюджетные средства.

Напомним, ранее Лавровская опубликовала фото сообщений с угрозами её матери от вице-президента ФФУ Вадима Костюченко.

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