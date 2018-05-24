фото-видео фото Папарацци поймали супермодель Хайди Клум на элитной яхте с молодым бойфрендом

2018-05-25 18:30 463

Немецкая супермодель Хайди Клум была замечена на отдыхе с молодым бойфрендом - 28-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Как сообщает The Sun, на снимках звезда запечатлена в купальнике.

Напомним, об отношениях Хайди Клум и Тома Каулитца стало известно около двух месяцев назад. Снимки были сделаны во французских Каннах, куда манекенщица прибыла на недавно прошедший кинофестиваль.

Немногим ранее, таблоиды дружно трубили, что 44-летняя Хайди Клум в Каннах впервые вышла в свет с 28-летним любовником.