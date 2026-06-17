Політика Варшава отримала від США 4 млрд доларів кредиту на придбання сучасного американського озброєння

2026-06-17 13:37

Варшаві буде надано 4 млрд доларів кредиту на придбання американського обладнання. Про це повідомив заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томас ДіНанно. Про це повідомляє RMF24.

Під час церемонії введення літаків F-35 до складу Збройних сил Польщі ДіНанно заявив про надання Польщі коштів на військову співпрацю в рамках програми Foreign Military Financing, яка передбачає надання союзникам і партнерам США позик та грантів на придбання американського військового обладнання.

Востаннє угоду про позику в рамках цієї програми Польща підписала зі Сполученими Штатами в липні 2025 року - на таку ж суму, 4 млрд доларів.

ДіНанно підтвердив, що 4 млрд доларів - це нова сума, яка загалом збільшить доступний для Польщі фонд до майже 20 млрд доларів. Польща зможе використати ці кошти на придбання необхідного американського обладнання, зокрема чергових літаків F-35.

Раніше Польща позичила загалом близько 15 млрд доларів у рамках програми Foreign Military Financing, які були спрямовані на закупівлю американського обладнання.

Кошти з Foreign Military Financing використовуються Польщею насамперед для прискорення інвестицій у збройні сили та оплати вже укладених з американцями контрактів. Наразі Польща позичила загалом близько 15 млрд доларів у рамках програми.