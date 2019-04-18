ОКРЕМА ДУМКА: ЗЕЛЕНСЬКИЙ & FACEBOOK ОЛЕКСІЙ БУРЯЧЕНКО

2019-05-03 19:35 621

Головною подією останніх днів, яка обговорюється майже 90% часу у засобах інформації, серед політиків і навіть пересічними громадянами є указ президента РФ Володимира Путіна, яким надається право на спрощений порядок отримання російського громадянства окремих категорій громадян України та публічна відповідь (пост) на таку ініціативу Кремля новообраного президента Володимира Зеленського.

Хоча відповідь В.Зеленського визвала навіть більший ґвалт полярних думок чим сам указ В.Путіна.

Тому дозволю собі коротку рефлексію стосовно зауваженого посту в мережі Facebook Володимира Зеленського від 27 квітня 2019 року.

Текст цього посту кожен може прочитати самостійно на особистій сторінці В.Зеленського тому не бачу жодного сенсу його копіювати. А хочу я поділитися своїми думками і гіпотезами саме щодо форми, не даючи глибокої оцінки змісту, оскільки це питання може бути досить контроверсійним.



Якщо проаналізувати останні пости в Facebook В.Зеленського то можна зазначити, що усі вони мають декілька спільних рис, вони: лаконічні, змістовні, зрозумілі, без пафосу, гасел та «високих матерій». Їх роль абсолютно проста та прагматична – донести до людей свою позицію максимально швидко та без бюрократії. Такий принцип ведення своєї сторінки в Facebook чітко корелюється з відео зверненнями В.Зеленського та виглядає абсолютно гармонійно.



Прочитавши пост від 27 квітня, який розпочинається словами «З приводу заяв президента РФ» мене вразили деякі стилістичні невідповідності цього тексту тим, які з’являлись на сторінці В. Зеленського раніше.

Так, перше на, що я звернув свою увагу, так це на те, що пост двома мовами, але це можна зрозуміти, оскільки це звернення було спрямовано безпосередньо В.Путіну. І з таким твердженням я погоджуся.

По-друге, в цьому пості-зверненні занадто багато пафосу, суб’єктивних тверджень та гасел, а цей стиль написання абсолютно раніше не прослідковувався у В.Зеленського.



І по-третє, декілька суто граматичних помилок:

«Не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску», переконаний, що Володимир мав на увазі не «загроз», а «погроз», далі,

«Я ще раз наголошую, що готовий до переговорів.», а в цьому випадку використаний русизм «переговорів» замість слова «перемовин».

Хтось зауважить, що це дрібниці і я з цим концептуально погоджуся, суті і змісту написаного це абсолютно не змінює. Разом з тим, я не міг повірити, що такі помилки взагалі можливі, оскільки цей пост будуть читати мільйони людей по всьому світу і Володимир це чудово знав. І дещо перевірив…

Якщо запустити російську версію посту на автоматичний перекладач в Google, то він дійсно належно не перекладає слово «переговоры», а от слово «угроза» взагалі прямо перекладає як «загроза», а не як «погроза», що логічно прослідковувалось в даному контексті.

Із цього – роблю припущення, що саме текст написаний російською був первинний. Вірне це припущення, чи ні, покаже час, але саме воно наштовхнуло мене ще на одне питання – а чи дійсно цей пост писав сам В.Зеленський? Питання риторичне і можливо я і не хочу знати на нього правдиву відповідь.

У мене є гіпотеза хто саме може бути причетним до написання такого роду постів, на мою думку, не зовсім коректних, та консультувати по питанням, які пов’язані з РФ, не будучи при тому громадянином України, але я їх залишу при собі, оскільки не маю ґрунтовних доказів та підтверджень.

Разом з тим, маю тільки одне побажання, щоб реакція на такі неординарні події, як спрощення видачі паспортів РФ на території ОРДЛО та іншим певним категоріям громадян України, зі сторони майбутнього Президента України була максимально професійною, ефективною та виваженою, кожне слово якого має нести велике якісне навантаження і не давати можливостей, всякого роду «доброжелателям», для подвійного їх трактування!



Голосування за В.Зеленського - це все-таки голосування не стільки за нове «обличчя», скільки за нову «політику», відмінну від запропонованої П.Порошенком. І рейтинг майбутнього президента дозволяє йому запропонувати новий політичний шлях, який і чекають від нього українці. А брати на озброєння риторику діючого президента П.Порошенка – логіки тут не прослідковується.



Таких неординарних подій на шляху президентства у В.Зеленського буде досить багато. Ми вже зараз можемо бачити, що за час, який залишився до його інавгурації багато хто має намір сформувати таку «перспективу» порядку, щоб новому президенту стало не до жартів.



Наостанок. Хочу мати надію, що з новообраним президентом не станеться як із попереднім, коли внутрішня боротьба за владу привела до того, що його ці шестерні заштовхали, і він був змушений стати місіонером, носієм тих націоналістично-патріотичних ідей «армія-віра-мова», які по суті своїй йому не зовсім притаманні, враховуючи його політичний шлях.

І головне, хочеться щоб поряд із новим президентом були люди, його команда, які володіли умінням говорити йому неприємні речі. Люди, які були б готові говорити президенту виключно правду.