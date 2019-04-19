Коломойський і його сенсації: а нам це все навіщо? ОЛЕКСІЙ БУРЯЧЕНКО

2019-05-04 09:59 1053

Ми вже не можемо жити щоб кожного дня не було якихось сенсацій. Таке враження, що хтось навмисно розписав сенсації для України на рік вперед і тепер «вкидає» то ззовні то зсередини.

Так от 2 травня – Український бізнесмен Ігор Коломойський дав інтерв'ю Bihus.info де наговорив багато чого цікавого.

Питання, Навіщо?

Спробуємо проаналізувати про що, як і навіщо говорив І.Коломойський у вищезазначеному інтерв'ю . Так от, можна виділити декілька наскрізних тем. Такими темами стали:

- ПриватБанк;

- конфлікт Авакова і Порошенка;

- повернення «регіоналів»;

- бачення на події 2014 року їх причини та наслідки;

- характеристика подій на Донбасі, як «громадянський конфлікт».

А тепер більш детально розберемо кожну із зазначених тем.

ПриватБанк -- І.Коломойський зазначив дві ключові тези -- його надурили і не виконали своїх зобов'язань про, які домовлялись «на берегу». Про що іде мова. Мова іде про 1) публічні зави Гонтаревої про навмисне збанкрочення Коломойським ПриватБанку після отримання значного рефінансування та про 2) подальшу не можливість викупити банк після відновлення його платоспроможності державою.

Питання ці спірні та неоднозначні, і я переконаний, що остаточну правову оцінку та, юридичну крапку, має надати саме суд, як діям національного регулятора (Національний Банк), так і колишнім власникам ПриватБанку при здійсненні маніпуляцій, які фактично призвели до його банкруцтва.

Більш широко і детально описував цю ситуацію в матеріалі від 18.04.19 за посиланням: https://ua.112.ua/mnenie/rishennia-po-pryvatbanku-komu-tse-vyhidno-same-zaraz-488572.html

Питання конфлікту Авакова і Порошенка, а також «реанімація» теми «рюкзаків Авакова» займали в цьому інтерв'ю неабияку роль. Про це свідчить неодноразове повернення Коломойського, в інтерв’ю, до цього питання за власної ініціативи.

І нехай вас не вводить в оману теплі слова, які Коломойський сказав на адресу Авакова, суть його посилу була в наступному -- Порошенко образив Авакова через порушену справу проти сина Авакова і ця образа носить не професійний, а суто особистий характер.

Ця інформація активізує публічну дискусію навколо справи «рюкзаків Авакова», тим самим не найкращим чином може вплинути на політичні перспективи самого Авакова за наслідками президентських виборів та напередодні виборів до ВРУ.

Ще одна цікава тема, яка була піднята під час інтерв'ю -- це можливе повернення «регіоналів» за президентства Зеленського, оскільки «регіонали-втікачі» публічно підтримують виграш виборів Зеленським та уже планують, які посади займуть у вертикалі влади. Більше того, з публічної інформації у ЗМІ стало відомо, що можливо деякі члени команди Зеленського мали безпосереднє відношення до «Партії регіонів», але офіційно штаб Зеленського це заперечує.

Коломойський не заперечив факт наявності в команді Зеленського людей пов'язаних в минулому з «ПР» -- і це факт. Разом з тим, він намагався висловити ту думку, що не всі люди, які перебували в «ПР» та були ТОП-керівниками в уряді Азарова є погані, деякі просто виконували свою роботу.

Важко зрозуміти, що намагався цим сказати Коломойський, можливо, що є уже певні домовленості з певними людьми, чи навпаки, підкреслити, що в команді Зеленського не має місця «регіоналам-втікачам», наприклад Портнов. Час покаже.

Революцію Гідності Коломойський охарактеризував, як повстання. Повстання проти клептократичного режиму Януковича і констатував, що іншим шляхом усунути його від влади було не можливо.

А от події на Донбасі Коломойський охарактеризував як «громадянський конфлікт», а не війна. Що «конфліктують» там українці з українцями, за тим виключенням, що одну із сторін підтримує РФ, яка була основним ініціатором цього «конфлікту».

Важко сказати, чому риторика Коломойського в питаннях Донбасу така схожа на бачення офіційними особами РФ та їх пропагандистських ЗМІ, але це його позиція і він має на неї право.

Турбує інше, склалося враження, що пан Коломойський може стати рупором Зеленського по так-званим «не зручним» питанням та питанням на, які Коломойський собі може дозволити прямі відповіді, а от Зеленський поки що ні.

Чи «приміряє» на себе Коломойський роль Жириновського в Україні за відомими аналогами РФ або можливо розвиток ситуації буде схожий з грузинським. Просто роль «хрещеного батька» нації, яку в Грузії грає Іванішвілі, в Україні візьме на себе, приміром, Коломойський.

Час покаже.