Про капелюх і ялинку Аля Шандра

2020-12-14 08:02 378

Коли піднімається подібний срач, це означає, що заторкнуті пласти ідентичності - розуміння людської природи та її місця в світі. Здавалося б, срач про щось несуттєве - якусь ялинку; давайте краще будемо обговорювати важливі питання. Але "сказка ложь, да в ней намек": насправді срач не про капелюх, а про інші, фундаментальніші речі.

- що же це за фундаментальні речі? Можна виділити багато пластів: незадоволеність зе-владою та підтримка Порошенко та його набір культурних цінностей, відношення до традиції, захист" модернізації", просто смак, врешті. Але все-таки провідними є два полюси:

1. розуміння ялинки як Різдвяної, яку належить декомунізувати та повернути їй належне місце, відродивши з попелу радянської антирелігійної кампанії, яка Різдво перетворила в "комсвятки".

2. відкидання Різдва як свята, яке має право на публічне місце у світській державі, та, відповідно, позиціонування ялинки як новорічної.

Цей поділ не є стовідсотковим, проте, він визначав градус дискусії.

- по суті, цей поділ торкається глибинних пластів розуміння людської природи та майбутнього суспільства. Для перших Україна немислима без відродження традицій, відбудови знищеної церкви та духовних фундаментів; людина є образом Божим, сенс її життя - в наближенні до Бога та поборювання гріха в собі. Для других пошук коренів тотожний відсталості, релігія - атавізм (якщо вона не тотожна "прогресивній" повістці, тоді най буде), а секуляризовані західні суспільства є мірилом прогресу; людина є сукупністю своїх бажань, а задоволення цих бажань є сенсом життя.

- капелюхосрач є прикладом культурної війни, яких стає все більше в українському суспільстві.

- ялинка увійшла в українське побутування саме як різдвяна. Прикраси, солодощі, які на неї вішають - символи дарів волхвів новонародженому Христу. Вогні - символ благодатного сяйва, яке відкрилося світові із Різдвом. Такі були пояснення на зламі 19-20 століття. Це розуміння було знищене в СРСР, в результаті чого наше головне свято - Новий Рік, що є нечуваним в "прогресивних" західних секулярних суспільствах. There's a reason for the season and it's Christmas, як би зараз його не перейменовували в країнах стрімкого падіння віри. Таке саме було сприйняття Різдва та Нового Року в Російській імперії - всі, як зараз на Заході, чекали Різдва, а Новий Рік був так, десь там посеред святок.

- скоро ми зустрінемо "секулярний" та "нерелігійний" Новий Рік, 2021й рік.

Джерело ФБ

