Токсичні контакти: офіційним особам країни потрібні чітко окреслені правила дій Валерій Чалий

2021-02-25 07:37 370

Активне обговорення і засудження спільного фото офіційної особи України з російським одіозним представником (не залежно від того, як це могло статися) свідчить, зокрема, про наступне:

- у суспільстві (також і в органах влади України) поглиблюється розуміння, що контакти з російською стороною є токсичними (навіть фото);

- комунікації в Уряді та між центрами влади обтяжені внутрішньою боротьбою, жертвою якої стає імідж України та інформаційна безпека держави;

- у представників України на міжнародних заходах немає чіткого розуміння, чи чітко окреслених правил дій в таких ситуаціях, а самостійно, без досвіду дипломатичної роботи, зорієнтуватися їм або складно, або вони взагалі виходять із власної (часто-густо помилкової) оцінки.

Що робити, щоб уникнути таких ситуацій? Треба покластися на професіоналів.

Насамперед, має чітко працювати п. 8 статті 5 Закону України Про дипломатичну службу, згідно якого "Надзвичайний і Повноважний Посол України є вищим офіційним представником України, який здійснює загальне КЕРІВНИЦТВО, КООРДИНАЦІЮ та КОНТРОЛЬ (виділення моє) за діяльністю посадових осіб та інших працівників Посольства України, керівників інших закордонних дипломатичних установ України у державі акредитації, а також посадових та інших осіб, членів делегацій України, які перебувають у цій державі з метою виконання посадових або службових обов’язків".

Ну і звісно - рівень підготовки Посла має бути таким, щоб ці функції він чи вона могли виконати професійно та ефективно, а розуміння офіційних представників України - членів делегацій важливості такої взаємодії не піддавалося жодному сумніву.

Джерело ФБ

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