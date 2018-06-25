Украина КАРТА Обострение на Донбассе: 22 обстрела , погиб солдат ВСУ, четверо раненых

2018-06-25 10:21 323

За прошедшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, один украинский военный погиб, еще 4 получили ранения.

"24 июня, ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой. Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено Минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП", - говорится сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

"На Луганском направлении боевые действия продолжались в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял по нашим позициям артиллерию калибром 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а возле Луганского и Новозвановки обстрелы были из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в отчете.

На Донецком направлении под прицельным огнем оказались защитники Марьинки, Авдеевки и Камянки.

На Мариупольском направлении горячо было в Водяном. Там российские наемники вели огонь по нашим позициям из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подвергались обстрелу из танка и 122-мм артиллерийских систем.

Вражеская активность наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино, подчеркнули в штабе ООС.