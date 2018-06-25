Украина Полиция нашла всех подростков, напавших на лагерь ромов во Львове

2018-06-25 13:46 156

Среди подростков, напавших на лагерь ромов на окраине Львова, есть десять учеников трех львовских школ.

Как сообщил глава Нацполиции во Львовской области Валерий Середа, пятеро задержанных учатся в школе № 83, а четверо - в школе № 36 и один из школы № 34. Двоє задержанных уже не учатся в школах, в частности один учится в лицее им. Героев Крут, а другой - в профтехучилище № 57.

Ранее полицейские сообщали, что задержали семерых участников нападения в возрасте 16-17 лет и организатора преступления, которым оказался 20-летний Андрей Тичка. Впоследствии прокуратура сообщила о задержании 11 участников нападения.

В нападении на ромский лагерь подозревают участников группировки "Трезвая и злая молодежь" – это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division.

В результате нападения, произошедшего в ночь на воскресенье, 24 июня, на ул. Трускавецкой, погиб 24-летний ром, а еще трое получили ранения. Полиция открыла производство по факту убийства. Все оружие, которым наносились повреждения ромам, изъяли с места происшествия.