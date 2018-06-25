Украина Велодорожки в Украине станут обязательными

2018-06-25 19:00 291

 

При строительстве новых и реконструкции старых дорог в населенных пунктах нужно будет выделять пространство под велодорожку.

При строительстве и реконструкции дорог нужно будет обязательно предусматривать велодорожки. Соответствующую норму ввело Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно новым нормативам, велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует устраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Соответствующие изменения внесены в государственные строительные нормы Улицы и дороги населенных пунктов.

Подчеркивается, что велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

При наличии застройки с одной стороны улицы следует устраивать велодорожку двустороннего движения на застроенной стороне.

При наличии велодвижения на улицах с односторонним движением его следует предусматривать в обоих направлениях, в том числе с использованием встречной велополосы.

Изменения вступают в силу с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что в Украине сузят дороги, а освободившееся пространство отведут под велодорожки и общественный транспорт.

Напомним, сейчас в стране ремонтируют 150 дорог. В течение года ремонтные и строительные работы запланированы на 407 объектах.

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