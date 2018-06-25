Украина Подозреваемый в убийстве супругов в Харькове оказался другом семьи

2018-06-25 21:00 306

 

В Харькове девочку в возрасте 13 лет, родителей которой застрелили утром в воскресенье, 24 июня, госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением. В настоящее время она находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, передает NewsRoom.

Выяснилось, что стрельба произошло в доме на улице Академика Павлова. Спустя пару часов в районе станции метро "Киевская" сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве супругов харьковчанина в возрасте 42 лет. Они нашли карабин и ружье в его автомобиле марки Volvo.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ст. 115 Уголовного кодекса Украины и взяли его под стражу. Также стало известно, что подозреваемый был хорошо знаком со своими жертвами и являлся другом семьи.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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