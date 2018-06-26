Политика Зачем в Киев прилетела уполномоченный по правам человека РФ Москалькова

2018-06-26 09:43 216

Сегодня в Киев прибыла уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.  Она планирует посетить осужденного военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа судна Норд, задержанного в Азовском море весной текущего года.

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО российского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить российского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой, понятно, что она ходатайствует и не против", – сказала Москалькова, отвечая на вопрос о ее возможной встрече с россиянином Одинцовым.

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"Потом, – добавила российский омбудсмен, – я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд", нужно выяснить, в чем там дело".

По ее мнению, никакого преступления рыбаки не совершали, их нужно отпустить домой.

Вместе с тем, украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими заключенными. Накануне отказали даже в видеосвязи и предоставлении фото заключенного режиссера Олега Сенцова.

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