Политика Стрельба в Вишневом: появились подробности

2018-06-26 18:00 255

Помощник депутата Юлия Мамчура совершил несколько выстрелов из зарегистрированного оружия для отстрела резиновых пуль, сообщил спикер Национальной полиции Украины.

Во время стрельбы в Вишневом Киевской области пострадал 14-летний подросток. Об этом во вторник, 26 июня, сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, пишет 112 Украина.

По его словам, стрельба произошла около полудня возле местного стадиона.

"Мужчина совершил несколько выстрелов из зарегистрированного оружия для отстрела резиновых пуль. За оградой этого стадиона в этот момент играли дети", - рассказал Тракало.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Святошинского отдела полиции. Были изъяты оружие и две гильзы после выстрелов.

Открыто уголовное производство статье о хулиганстве. Задержанный находится в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что в Вишневом 26 июня помощник депутата Верховной Рады Юлия Мамчура устроил стрельбу на стадионе. Анализ показал у него 2,64 промилле алкоголя в крови.