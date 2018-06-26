Украина Погром ромов: арестованы все подозреваемые

2018-06-26 21:00 108

 

В СИЗО отправили "20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь".

Пустомытовский суд избрал для шестерых подозреваемых в нападении на поселение ромов во Львове меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба львовской полиции.

Как уточнили в полиции, в СИЗО отправили "20-летнего организатора и еще пятерых несовершеннолетних, причастных к нападению на лагерь".

Ранее этот же суд арестовал на 60 дней еще двух подозреваемых в погроме.

Напомним, вечером 23 июня группа неизвестных с цепями, трубами и ножами напала на ромский табор на окраине Львова. В результате нападения был убит 24-летний житель табора, четыре человека получили ранения.

 

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