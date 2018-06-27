Украина Кто может насовсем лишиться пенсии в Украине

2018-06-26 22:00 276

Пенсионный фонд может временно или даже полностью прекратить выплаты некоторой категории граждан.

Накануне пересчета пенсий для украинцев, который пройдет 1 июля, в Пенсионном фонде рассказали, кому грозит полный отказ от выплат.

В первую очередь, пенсий могут лишиться насовсем или временно те люди, которые получают выплаты по поддельным документам. В Министерстве финансов процедуру проверки всех получателей социальных выплат провели еще несколько лет назад и таким образом «отсеяли» ряд фальшивых пенсионеров. Сейчас Пенсионный фонд проводит подобные проверки регулярно.

Кроме того, лишиться пенсии могут те украинцы, которые проживают за границей. Такую информацию Пенсионному фонду предоставит миграционная служба. Но если украинцы долгое время отсутствовал в стране длительное время – выплаты могут приостановить.

Если при этом остановка выплат длится больше полугода – это также является основанием приостановить ее.

Кроме того, те переселенцы, которые часто меняют место жительства, также могут остаться без пенсии – если в Пенсионном фонде или миграционной службе узнают о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному – пенсию прекратят выплачивать уже со следующего месяца.