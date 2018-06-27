Украина Украину предупредили о готовящемся масштабном ударе российских хакеров

2018-06-29 08:11 270

В Киберполиции страны уверены, что сейчас хакерские группы инфицируют компьютеры компаний в разных отраслях, чтобы в определенный момент запустить скоординированную атаку, подобную вирусу NotPetya.

Глава киберполиции Украины Сергей Демедюк заявил, что хакеры из России сейчас готовят масштабный скоординированный удар.

Сейчас киберпеступники усиленно инфицируют компании в разных отраслях, в частности банки или предприятия энергетической инфраструктуры.

Структура вредоносного программного обеспечения свидетельствует о том, что люди, стоящие за ним, хотят активировать его в определенный день, уверенДемедюк.

Напомним, с начала года полиция выявила распространение различными путями вирусов, предназначенных для того, чтобы поразить Украину. К ним относятся фишинговые письма, отправленные с легитимных доменов государственных учреждений, чьи системы были взломаны, или с поддельных вебсайтов, имитирующих вебсайты реальных государственных органов.

Полиция также обнаружила, что хакеры распространяют вредоносные программы, которые разделены на различные компоненты и отправлены из разных источников, чтобы сделать их незаметными для антивирусного программного обеспечения. Попадая на одно устройство эти блоки объединяются во вредоносную программу, сказал Демедюк.

“Анализ уже выявленного вредоносного программного обеспечения и целенаправленность их атак на Украину дают основание предполагать, что все это делается под какой-то конкретный день”, - сказал он.

Демедюк опасается, что новая атака может состояться в четверг - День Конституции - или в День независимости в августе.

“Все, что мы сейчас наблюдаем, делается с такой же масштабностью, как NotPetya: с массовой поддержкой и массовым обеспечением внедрения, на высоком организационном уровне, который обычный хакер не способен сделать”, - сказал Демедюк.

“Это поддержка уровня государства - очень дорогая и очень синхронная. Без помощи государственных органов это невозможно. Мы сейчас говорим о Российской федерации. Все, что мы видим, все, что мы перехватили за этот период - 99 процентов следы идут из РФ”, - добавил он.

 

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