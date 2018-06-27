Украина Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека

2018-06-27 20:30 252

 

В больницу попали жители двух сел, которые для праздника заказывали еду в одном кафе

В Винницкой области после школьных выпускных с признаками отравления госпитализировали 62 человека. Об этом сообщает Госпотребслужба в Винницкой области.

Среди пострадавших 23 ребенка. Отравились жители двух сел - Бондуровки и Стратеевки.

На оба празднованя еду заказывали из одного кафе. Привез ее владелец кафе на своей машине без холодильника. Сотрудники кафе перед приготовлением блюд не прошли полный медицинский осмотр, а сами помещения нуждаются в ремонте. Результатов экспертизы питьевой воды в кафе тоже нет.

Сейчас проводятся лабораторные исследования. К админответственности привлекли собственницу кафе и директора школы в Стратеевке.

22 июня во Львовской области с отравлением госпитализированы шестеро детей, проводивших каникулы в летнем лагере.

Еще по теме

видео "Будут очень тяжелые последствия": Путин пригрозил Украине

2018-06-07 21:30 16247

В Луганской области на мине подорвался автомобиль: четверо погибших

2018-04-11 16:30 3114

Скандальный губернатор Кемеровской области пошел в отставку

2018-04-01 11:00 4721

У Вятровича рассказали, как переименуют Днепропетровскую область

2018-03-07 18:00 4416

Еще новости в разделе "Украина"

Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека

2018-06-27 20:30 252

Куда едут украинцы на День Конституции: направления и цены

2018-06-27 19:30 327

Полиция обещает защищать ромов по всей Украине

2018-06-27 19:00 270

Зачем в Украине создают бригады многоэшелонной территориальной обороны

2018-06-27 15:16 495
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека 2018-06-27 20:30 252
Куда едут украинцы на День Конституции: направления и цены 2018-06-27 19:30 327
Полиция обещает защищать ромов по всей Украине 2018-06-27 19:00 270
Зачем в Украине создают бригады многоэшелонной территориальной обороны 2018-06-27 15:16 495

Лента

22:00 Москалькова не будет просить Путина о помиловании Сенцова
21:30 Медики рассказали, как очистить организм от никотина
21:00 Красная нитка помогла Лионелю Месси забить первый гол на ЧМ-2018
20:34 Амрам Петросян: Антикоррупционная политика Пашиняна позволит выбраться из болота бюрократии
20:30 Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека
20:00 На Землю обрушилась мощная магнитная буря. Как уберечься от негативного влияния
19:30 Куда едут украинцы на День Конституции: направления и цены
19:00 Полиция обещает защищать ромов по всей Украине
18:30 Гройсман: Никогда не поворачивайтесь к России спиной
18:25 Погром ромов: арестованы все подозреваемые