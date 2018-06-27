Украина Последствия выпускных: в Винницкой области отравились 62 человека

2018-06-27 20:30 252

В больницу попали жители двух сел, которые для праздника заказывали еду в одном кафе

В Винницкой области после школьных выпускных с признаками отравления госпитализировали 62 человека. Об этом сообщает Госпотребслужба в Винницкой области.

Среди пострадавших 23 ребенка. Отравились жители двух сел - Бондуровки и Стратеевки.

На оба празднованя еду заказывали из одного кафе. Привез ее владелец кафе на своей машине без холодильника. Сотрудники кафе перед приготовлением блюд не прошли полный медицинский осмотр, а сами помещения нуждаются в ремонте. Результатов экспертизы питьевой воды в кафе тоже нет.

Сейчас проводятся лабораторные исследования. К админответственности привлекли собственницу кафе и директора школы в Стратеевке.

22 июня во Львовской области с отравлением госпитализированы шестеро детей, проводивших каникулы в летнем лагере.