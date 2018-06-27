Политика В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе

2018-06-27 18:15 150

 

На трехсторонних переговорах удалось достичь договоренности о всеобъемлющем прекращении огня в зоне конфликта

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу (ТКГ) на встрече в Минске договорилась о всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 1 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня, начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", – сообщила Олифер.

По ее словам, стороны переговоров, включая представителей ОРДЛО, подтвердили также свою "общую и твердую приверженность полному выполнению Минских договоренностей".

 

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Политика

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