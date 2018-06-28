Политика Польша внесла изменения в спорный закон об Институте нацпамяти

2018-06-28 09:40 132

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в спорный закон об Институте национальной памяти.

"Поправка отменяет пункт, предусматривающий наказание в виде тюремного заключения за заявления о польском соучастии в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении на официальном сайте польского президента.

Польский Сейм проголосовал за внесение поправок в так называемый "антибандеровский" закон Однако, пока депутаты отменили лишь пункт, предполагающий уголовную ответственность за приписывание Польше участия в преступлениях нацистов во время Второй мировой войны.

Напомним, 1 февраля 2018 года Сенат Польши принял спорный закон об Институте национальной памяти, который предусматривал уголовную ответственность за приписывание польскому народу участия в преступлениях нацизма, в частности за использование обозначения "польские лагеря смерти". В ответ Израиль обвинил польские власти в отрицании Холокоста. Также против неоднозначных норм закона выступили США и Украина

Статьи закона, предполагающие уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии", остались в силе.