Политика Порошенко обратился к нардепам с просьбой немедленно отменить неприкосновенность

2018-06-28 11:13 213

Сегодня во время своей речи по случаю Дня Конституции Петр Порошенко призвал депутатов как можно быстрее отказаться от неприкосновенности.

"Сейчас в отличие от конституционных изменений касательно децентрализации, я не вижу никаких причин, чтобы медлить с отменой депутатской неприкосновенности", – отметил он.

Также президент напомнил об отмене неприкосновенности судей в рамках судебной реформы.

"Мы пошли решительными шагами, чтобы более 8 тысяч украинских судей имели защиту закона за свою независимость и беспристрастность в принятии тех или иных судебных решений, но точно снята неприкосновенность в связи с совершением преступлений судей", – подчеркнул глава государства.

По мнению Порошенко, такая же судьба должна ждать его конституционных предложений о неприкосновенности депутатов.

"Мы сделали все необходимое для этого – предусмотрели, что неприкосновенность будет снята с депутатов уже следующего созыва и начнет действовать с 1 января 2020 года. Все должны быть равны перед законом", – уверен он.

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