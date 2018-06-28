Политика Стало известно, о чем Трамп и Путин будут говорить за закрытыми дверями

2018-06-29 13:16 270

Президент США Дональд Трамп во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии.

Как сообщил вице-президент США Майк Пенс, стороны затронут "широкий спектр вопросов", включая возможное вмешательство России в президентские выборы в США.

"Трамп ранее обсудил с Путиным этот вопрос. Я ожидаю, что эта тема вновь будет поднята",- сказал Пенс.

На вопрос, возможно ли возвращение России в состав "большой семерки", вице-президент США отвечать отказался.

Предстоящую встречу Путина и Трампа ранее подтвердил сам американский лидер. По его словам, переговоры с российским президентом могут пройти в Хельсинки после саммита НАТО 11-12 июля в Брюсселе.