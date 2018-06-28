Украина Синоптик прогнозирует «большую циклоническую депрессию» на выходных

2018-06-28 17:00 120

 

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует«большую циклоническую депрессию» и значительное похолодание на выходных.

Об этом она написала в Facebook.

«Циклоническая или барическая депрессия — зона с несколькими центрами самого низкого атмосферного давления, в нее могут входить несколько циклонов или циклончиков. В эту огромную зону заходят циклоны, выходящие из нее формируются маленькие, новые и могут развиваться более мощные. В ближайшее время юго-восточная часть Европы, включительно с Украиной, попадают в нее», — отметила Диденко.

Синоптик прогнозирует, что в большинстве областей Украины периодически 29 и 30 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах шквалы и вероятен град.

«Приазовье и восточная часть завтра избегут летних дождей, однако в ночь на субботу и там будет лить и греметь. Температура воздуха. Пока высокая. В дневные часы +25+30, на Востоке +30+37 градусов, на Западе +20+26 градусов. Уже 30 июня в западных областях Украины, а 1 июля в большинстве областей существенно упадет температура воздуха. Похолодает до +18+23 градусов, на Западе местами до +14+17 градусов. Последним окажется Восток, но и там 1-2 июля жара упадет», — написала синоптик.

В Киеве в ближайшие дни ожидаются дожди.

«Столичный воздух насыщен влагой, температура пока будет высокой, поэтому грозовые дожди и завтра, и в субботу — будут. Вместе с шквалистым усилением ветра во время грозы. В воскресенье июль начнется похолоданием, температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +18 градусов. Вероятность дождей 1-го июля станет меньше», — добавила Диденко.

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