Украина фото "Она не будет сидеть": скандальную Зайцеву заметили гуляющей на улице в Харькове

2018-06-28 18:15 411

 

В окружении подруг и женщины-конвойной, девушка, очень похожая на Елену Зайцеву, сидела на лавочке возле ЦКБ №5.

Девушку, очень похожую на Елену Зайцеву, которая в октябре прошлого года была за рулем «Лексуса» и насмерть сбила шестерых людей, заметили гуляющей на улице. Об этом сообщает харьковское издание "Город Х". В окружении подруг и женщины-конвойной, она сидела на лавочке возле ЦКБ №5. Девушку, которая сейчас находится под следствием по обвинению в тяжком преступлении, сфотографировали и выложили фото в интернет. Харьковчане возмутились происходящим в соцсетях.

«Да здравствует самый гуманный суд в мире. Самосуду респект», «Она не будет сидеть, это уже ясно. Вот вам и правосудие. Только отомстить самим», «Как-то по-тихому происходят процессы по этому делу. Или не проходят?» - пишут пользователи.

В прокуратуре объяснили: во вторник, 26 июня, Зайцеву возили на обследование в сопровождении конвоя. Отвезли в больницу, сделали необходимые мероприятия и в тот же день вернули обратно в СИЗО. "Когда дело уже находится в суде, обвиняемая числится за судебным органом и все вопросы о посещениях и транспортировках на обследование решает исключительно суд", - говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик. Как сообщал УНИАН, в Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии с шестью погибшими на улице Сумской Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 28 июля.

 

 

 

 

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