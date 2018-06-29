Украина С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели

2018-06-30 14:30 159

 

С начала 2018 года на водоемах страны погибло около 500 человек, при этом с начала июня погибло более 170 человек. Об этом говорится в сообщении Украинских новостей со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек. Однако даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", - говорится в нем.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Так, с началом купального сезона в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах, ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

"Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на "101". В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. Дети отправляется на местные ставки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти. Кроме того, важно помнить, что отдых у водоемов и употребление алкогольных напитков - вещи несовместимые", - говорится в сообщении.

Еще по теме

Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины

2018-06-30 13:00 192

Арестованные в оккупированном Крыму украинские рыбаки объявили голодовку

2018-06-25 13:11 1047

Керченский мост стал серьезной угрозой безопасности Украины – Турчинов

2018-06-20 20:30 3485

СМИ стало известно о переходе вратаря сборной Украины в Реал

2018-06-19 22:00 3487

Еще новости в разделе "Украина"

С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели

2018-06-30 14:30 159

фото На границе с Польшей поймали сутенера, продающего девушек в сексуальное рабство

2018-06-29 15:46 801

На Почтовой площади в Киеве заметили лидера Rammstein Тилля Линдеманна

2018-06-29 14:13 666

КАРТА Обострение на Донбассе: погибли четверо украинских солдат, есть раненные

2018-06-29 12:43 516
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели 2018-06-30 14:30 159
фото На границе с Польшей поймали сутенера, продающего девушек в сексуальное рабство 2018-06-29 15:46 801
На Почтовой площади в Киеве заметили лидера Rammstein Тилля Линдеманна 2018-06-29 14:13 666
КАРТА Обострение на Донбассе: погибли четверо украинских солдат, есть раненные 2018-06-29 12:43 516

Лента

15:00 Трамп предлагал Макрону выйти из Евросоюза
14:30 С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели
14:00 Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление
13:30 Песков рассказал, о чем будут говорить Путин и Трамп
13:00 Порошенко заверил, что двери НАТО открыты для Украины
12:30 На Землю обрушились мощные магнитные бури
12:00 Бразилия выиграет ЧМ-2018 – результаты исследования
11:30 Арестович: Россия окружает Украину войсками и отжимает Азовское море
11:00 Макрон: Нельзя забывать о событиях, связанных с Украиной
10:30 Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ