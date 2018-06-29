Украина С начала года на водоемах Украины утонули почти 500 человек - спасатели

2018-06-30 14:30 159

С начала 2018 года на водоемах страны погибло около 500 человек, при этом с начала июня погибло более 170 человек. Об этом говорится в сообщении Украинских новостей со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек. Однако даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", - говорится в нем.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Так, с началом купального сезона в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах, ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

"Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на "101". В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей. Дети отправляется на местные ставки без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 маленьких жизней. Еще восемь детей удалось спасти. Кроме того, важно помнить, что отдых у водоемов и употребление алкогольных напитков - вещи несовместимые", - говорится в сообщении.