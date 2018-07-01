Политика Порошенко сделал еще одно заявление по НАТО

2018-07-01 11:00 375

 

Президент заявил, что сегодня Украина делает несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО.

Украина сейчас делает несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. И этот вклад должен быть надлежащим образом оценен Альянсом. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Наше государство, украинский народ четко определились со своим будущим - в семье народов Свободного Мира", - написал Президент.

Он назвал задачей обеспечение вхождения Украины в трансатлантическую систему безопасности.

"Уже сегодня мы делаем несравненно больше для региональной и мировой безопасности, чем многие из других партнеров по НАТО. И этот наш вклад, наше самопожертвование, должны быть надлежащим образом оценены НАТО. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов. Это вопрос безопасности всего Свободного Мира", - подчеркнул он.

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