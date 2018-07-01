Украина ООС: Боевики нарушили тишину в первый же день нового перемирия

2018-07-01 11:30 318

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 26 раз открывали огонь по позициям подразделений ООС и дважды нарушили тишину в первый день "хлебного" перемирия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Во второй половине дня, 30 июня, российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Новотошковское. Там противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении российские наемники открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Южное и Зайцево.

На донецком направлении противник активизировал провокации с применением преимущественно гранатометов и стрелкового оружия. Под вражеским огнем находились защитники Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

За прошедшие сутки большое количество обстрелов состоялось на мариупольском направлении. В основном они носили провокационный характер. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы попали украинские позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово.

Как сообщается, подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.

Несмотря на принятое решение Трехсторонней контактной группы в Минске по объявлению режима тишины по всей линии фронта начиная с 00.00 часов 1 июля 2018 боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток 2 раза открывали огонь по позициям ООС.

На горловском направлении враг обстрелял из минометов калибром 120 мм украинские позиции в районе населенного пункта Зайцево, а из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новоалександровка, что на луганском направлении.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мине поврежден БТР российских оккупационных войск и один боевик был ранен.