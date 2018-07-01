Украина Синоптики рассказали о погоде на первый день июля

2018-07-01 12:30 363

 

По всей территории Украины в воскресенье, 1 июля, будут идти дожди с грозами. Обещанное ранее на первое число похолодание не отменяется, однако синоптики Гидрометцентра несколько смягчили прогноз.

Так, на западе страны температура в воскресенье составит от 16 до 18 градусов тепла, на Закарпатье - до +20. В северной части Украины будет от 16 до 21 тепла, а в центре - от 17 до 25. На юге сохраняется жара - днем до 25 до 28. А на востоке столбик термометра местами поднимется до +30.

В столице Украины 1 июля пройдет дождь с грозой, дневная температура от 14 до 16 градусов тепла.

А вообще июль будет жарким. Синоптики отмечают, что абсолютный максимум температуры в июле составит +31…+39°, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами: +40…+41°, и только в горных районах от +24 до +30°. Абсолютный минимум температуры: +1…+12°, в Карпатах: -0…+1°.

Месячное количество осадков в июле ожидается на уровне 32–75 мм, в Карпатах – 100–140 мм. На юге страны и Днепропетровской области среднемесячное количество осадков будет соответствовать норме, на остальной территории - меньше нормы. Иначе говоря, на дожди рассчитывать не стоит.

А сегодня, 30 июня, в Украине везде бушуют грозы, дожди и град. Сильные ливни с шквальным ветром, которые прошли ночью по территории Украины нанесли городам немалый вред. Так, в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений почти на 20 улицах города. Днем уровень воды почти спал, из подтопленных домов эвакуированы 16 человек, из которых 3 - переданы медицинским работникам.

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