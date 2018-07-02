В Великобритании провели секретную репетицию смерти королевы Елизаветы ІІ

Члены британского правительства провели секретную репетицию на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы ІІ.
"Репетиции было дано кодовое название "Дворцовый голубь". Министры и другие чиновники обсудили план своих действий на следующий день после смерти королевы в будущем", - сообщает Express.
Сам план также имеет кодовое название - London Bridge.
Отмечается, что впервые все министры собрались вместе в одной комнате. Раньше это были только чиновники. В ходе репетиции премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произнесла траурную речь.
В прошлом месяце Елизавета II перенесла успешную операцию на глазах. Она считается самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании (66 лет) и самым долгоживущим.