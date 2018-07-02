Украина КАРТА Украинская армия взяла под контроль еще один поселок Луганской области

2018-07-02 12:15 195

Поселок Золотое-4 (ранее - Партизанское) Попаснянского района Луганской области был взят под контроль Вооруженных сил Украины. Об этом в комментарии "Громадському радио" сообщил офицер пресс-центра Объединенных сил Валерий Ворончук.

В свою очередь, волонтер Роман Доник сообщил в Facebook, что произошло это еще 30 октября спустя три недели активной фазы операции. Ранее Золотое-4 находилось в "серой зоне", как и освобожденная ранее Катериновка.

"Около 300 местных жителей, из которых почти 40 детей школьного возраста, ежедневно вынуждены были испытывать на себе все прелести "серой зоны". Отсутствие медицинского и социального обеспечения, органов власти. Ежедневные досмотры и проверки на блокпостах. И конечно отсутствие какой либо уверенности в завтрашнем дне. Поселок находился непосредственно на линии соприкосновения. "Самооборона" из состава резерва командующего ООС, пару дней назад, окончательно осталась в поселке и укрепила позиции. Поселок полностью взят под контроль", - сообщил волонтер.

Факт взятия под контроль населенного пункта подтверждает также нардеп Дмитрий Тымчук.

Напомним, в мае под контроль ВСУ перешел поселок Пивденное, расположенный неподалеку от оккупированной Горловки (Донецкая область).