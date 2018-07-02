Украина фото В Золочеве Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину

2018-07-02 15:46 255

В районном центре Золочев Львовской области неизвестные разбили памятник российскому поэту Александру Пушкину.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - сообщил мэр города Золочева Игорь Гринькив в своем Facebook.

При этом чиновник заявил, что в уничтожении памятника нет политики, но добавил, что недавно с депутатами обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев и хотели вынести этот вопрос на общественное обсуждение.

"Предварительно депутаты выступили с инициативой переименовать улицу Пушкина на улицу Бориса Золотника. Мы провели опрос, и общество высказалось против. Сейчас улица носит имя российского поэта. Также планировали обсуждения переименования сквера", - написал мэр.