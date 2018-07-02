Украина Более 10 миллионов украинцев уже заключили договора с семейными врачами

2018-07-04 09:10 153

Как сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сегодня уже более 10 миллионов украинцев уже выбрали себе врачей и заключили с ними договора.

"В апреле мы начали национальную кампанию "Доктор для каждой семьи". Теперь каждый украинец выбирает сам себе врача. За первые три месяца свой выбор сделал каждый четвертый украинец - это 10,8 млн граждан. Это лучшая иллюстрация того, что каждый готов к таким изменениям", - отметила она.

КАК ВЫБРАТЬ СЕМЕЙНОГО ДОКТОРА, ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО И ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ СДЕЛАТЬ

По словам Супрун, среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области. В то же время среди аутсайдеров значатся Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%), Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области.

По состоянию на конец июня на сайте электронной системы e-Health были зарегистрированы 1 тыс. 262 медицинских учреждения, 22 тыс. 98 врачей первичного звена и 10 млн 341 тыс. 520 пациентов, которые уже имеют заключенную декларацию.

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